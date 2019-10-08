إحصائيات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان

إحصائيات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان

2019/10/08
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الهلال على صدارته لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة بفارق أربع نقاط عن نادي الوحدة صاحب المركز الثاني.

ويُعد الهلال أقوى خط هجوم في دوري المحترفين بعد مرور ست جولات برصيد 19 هدفًا، بينما النصر يملك أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل إلا هدفًا واحدًا فقط.

وأشهر حكام مباريات الجولة السادسة 30 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وأصبح عدد الأهداف الإجمالي في الجولة السادسة 18 هدفًا حيث تمكن اللاعبون المحليون من إحراز خمسة أهداف، بينما أحرز اللاعبون الأجانب 13 هدفًا، وتم تسجيل هدفين من ضربات جزاء.

جدير بالذكر أن نادي الفتح لم يحقق أي انتصار بعد مرور ست جولات.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين أصدرت قرارًا بتأجيل مباراة النصر والفيصلي في الجولة السادسة لتُقام في السادس من نوفمبر المقبل بسبب انشغال ملاعب الرياض حاليًا استعدادًا لاستقبال موسم الرياض.


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