إدارة #الهلال ترد بقوة على تحريض مشجع نصراوي

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الرد بقوة على مشجع لنادي النصر حرّض على إيذاء لاعبي الهلال خلال مباراة الديربي اليوم أمام النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه في تويتر: في إطار عملها الدائم، الإدارة القانونية بنادي الهلال رصدت إساءة أحد المغردين وبدأت في إجراءات رفع شكوى قانونية حول ما تعرض له من إساءات في المقطع المتداول.

وكان مشجع لنادي النصر ظهر خلال فيديو، وطالب فيه لاعبي النصر بالتدخل العنيف واللعب بأسلوب خشن مع نجوم الهلال خلال مباراة الديربي من أجل إصابة اللاعبين المؤثرين في الفريق الهلالي قبل نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وأضاف المشجع النصراوي في الفيديو أنه طالب لاعبي النصر باستخدام الأسلوب العنيف ضد لاعبي الهلال، من أجل شعوره بالراحة النفسية وبالإثارة في المباراة، كما وجه ألفاظًا نابية بحق نادي الهلال وجماهيره.

وستُقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وستنقل قناة KSA SPORTS 1 HD أحداث مباراة الهلال والنصر.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا يوم 9 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.