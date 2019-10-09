إعفاء السائقين المشاركين في رالي القصيم من الرسوم ومنح كل منهم 4 آلاف ريال

المواطن - القصيم

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قرارًا بتقديم تسهيلات مالية للسائقين المشاركين في رالي القصيم والذي يشكّل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2019.

ويتمثل القرار في إعفاء السائقين من رسوم التسجيل والبالغة 6 آلاف ريال، مع منحهم رسوم نقل من وإلى القصيم بحد أقصى 4 آلاف ريال، إضافة إلى إعفائهم من تكاليف دفع قيمة إيجار أجهزة الملاحة.

وينطلق الرالي، الذي يقام في نسخته الأولى، يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري ويستمر لمدة يومين، حيث تنطلق المرحلة الاستعراضية من وهطان جنوب مدينة بريدة بمسافة 3.5 كيلو متر، فيما تبدأ المرحلة الخاصة الأولى من أم سدرة بمسافة 170 كيلو مترًا، أما المرحلة الخاصة الثانية سوف تنطلق من الشماسية بمسافة 200 كيلو متر.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن إقرار التسهيلات المالية للمشاركين يأتي في سبيل حرص الاتحاد السعودي على تقديم كامل الخدمات للارتقاء بالرياضة على المستوى الفني.

وأوضح أن: “ما نقدمه من تسهيلات مالية يأتي وفق توجيهات سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي حرص على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير مهارات السائقين وذلك لتحقيق الاستعداد الأمثل للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية يناير المقبل”.

وأشاد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل بنتائج السائقين الإيجابية التي تحققت في جولة بطولة العالم للراليات بالأردن.