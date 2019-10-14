إنتر ميلان يُخطط لإنقاذ أوزيل من أرسنال

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم ينجح أوزيل في كسب ثقة المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الأرسنال في الموسم الجاري حيث لم يشارك أوزيل كثيرًا مع الجانرز في الموسم الجاري.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي إنتر ميلان سيتنافس مع جاره ميلان للتعاقد مع أوزيل على سبيل الإعارة، ثم التعاقد معه نهائيًا في صيف 2020.

وكان أوزيل عرض منزله في مدينة لندن البريطانية للبيع على الرغم من بقاء عامين في عقده الحالي مع الجانرز.

جدير بالذكر أن أوزيل تُوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014 في البرازيل، كما فاز بألقاب عدة مع أرسنال مثل الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.