إنتر ميلان يُساوم لضم نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يحاول نادي إنتر ميلان الإيطالي المساومة مع نادي برشلونة الإسباني حول دفع 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب البارشا.

وعانى راكيتيتش بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة منذ قدوم الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من نادي اياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن مسؤولي الإنتر تقابلوا مع نظرائهم في برشلونة للتفاوض حول شراء راكيتيتش المُقدر سعره بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ويريد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، التعاقد مع لاعب ذي خبرات في خط الوسط في يناير المقبل، كما يفكر كونتي كذلك في ضم اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان إنتر ميلان تعادل أمس السبت مع بارما بنتيجة 2- 2 في الدوري الإيطالي.