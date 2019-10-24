إنفوجراف.. أبرز إنجازات الموانئ في عهد نبيل العامودي

المواطن - الرياض
قدمت الهيئة العامة للموانئ، الشكر للدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السابق، على مسيرته الزاخرة بالإنجازات مع الهيئة.
واستعانت الصفحة الرسمية للهيئة، بإنفوجراف استعرضت من خلاله إنجازات العامودي، قائلة: “نشكر الدكتور العامودي على عطائه ووفائه؛ قاد سفينة الطموح، وأدار دفة الإنجاز، متمنين له دوام التوفيق والسداد”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمس، أوامر ملكية تضمنت إعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.