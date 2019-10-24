إنفوجراف.. أبرز إنجازات الموانئ في عهد نبيل العامودي

المواطن - الرياض

قدمت الهيئة العامة للموانئ، الشكر للدكتور نبيل العامودي، وزير النقل السابق، على مسيرته الزاخرة بالإنجازات مع الهيئة.

واستعانت الصفحة الرسمية للهيئة، بإنفوجراف استعرضت من خلاله إنجازات العامودي، قائلة: “نشكر الدكتور العامودي على عطائه ووفائه؛ قاد سفينة الطموح، وأدار دفة الإنجاز، متمنين له دوام التوفيق والسداد”.