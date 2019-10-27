إيداع راتب أكتوبر في حسابات الموظفين

المواطن - الرياض

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية إيداع راتب شهر أكتوبر في حسابات الموظفين في المملكة.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وبحسب النظام المتبع حاليًّا في صرف الراتب، ففي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخير موعد الصرف إلى يوم بعده.

وتفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “#الراتب”، حيث عبر البعض عن فرحته بنزول الراتب، بينما تمنى البعض الآخر أن يجد وظيفة ويودع البطالة ويستلم الراتب كغيره من الموظفين.

فيما دعا البعض الآخر الموظفين لعدم نسيان من هُم في حاجة إلى المال من أصحاب الحاجات والفقراء حتى تعمّ البركة في الراتب.

وعلق مغرد بقوله: لا تنسَ أمك من الراتب، فلا شيء يعادل ما منحتك إياه !؟… ومن أمه سبقته إلى الجنة.. فلا ينساها من الصدقة والدعاء”.

وعلقت مغردة عبر وسم #الراتب بقولها: “يا ربي متى يجي دوري وينزل لي راتب”.