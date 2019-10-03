ابن مصطفى وثنائي #الاتفاق في قائمة المنتخب التونسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، منذر الكبير عن قائمة نسور قرطاج لمباراة الكاميرون الودية، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت قائمة المنتخب التونسي تواجد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فاروق بن مصطفى، بجانب الثنائي المتألق مع نادي الاتفاق أسامة الحدادي ونعيم السليتي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظيره الكاميروني وديًا، يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

وضمت قائمة المنتخب التونسي 28 لاعبًا وهم؛ فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، أيمن دحمان، عاطف الدخيلي، أيمن عبد النور، مالك بعيو، عادل بالطيب، أيمن بن محمد، مرتضى بن وناس، ديلان برون، وجدي كشريدة ومحمد دراجر.

كما تواجد في القائمة، أسامة الحدادي، علي معلول، ياسين مرياح، حمدي النقاز، غيلان الشعلالي، عمر العيوني، يوسف المساكني، فرجاني ساسي، إلياس السخيري، نعيم السليتي، بسام الصرارفي، سيف الدين الخاوي، مارك اللمطي، حمزة رفيعة، فراس شواط وطه ياسين الخنيسي.