اتحاد الكرة يكشف حقيقة فصل التيار عن VAR خلال مباراة الفتح والنصر

المواطن - الرياض

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر.

وقال الاتحاد في بيان له: إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه.

يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله، متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة.