استفزاز نصراوي جديد لـ الهلال قبل موقعة الأحد

المواطن - محمد سمعه

أرسل عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي السابق في النصر، رسالة نارية واستفزازية لنادي الهلال، وذلك قبل موقعة ديربي الرياض بين الكبيرين يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عبدالله بن زنان تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ملعب جامعة الملك سعود وكما أسماه البعض “حديقة أمرابط” يحمل ذكريات مؤلمة للجار، هل يلعب الفار لعبته ويهرب من محيط الذكريات؟!

وأضاف ابن زنان: أتمنى أن يكون هناك مصيدة للفار والشاشات، تعمل ويكون حكم اللقاء مميزًا ويُنصف الفريقين عمومًا، اللقاء مهم للجار، وقد تكون ثقته في نفسه مهزوزة بعد حفلة السد.

من ناحية أخرى، يحاول نادي النصر خلال الفترة الحالية تجهيز مهاجمه النيجيري أحمد موسى، وذلك من أجل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتخذ الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًّا قرارًا مهمًّا بشأن اللاعب النيجيري وهو تأجيل عودته للتدريبات حتى الحصول على أشعة الرنين.

وفضّل الجهاز الطبي عدم التسرع بإشراك أحمد موسى في التدريبات خوفًا من تفاقم الإصابة له.

ووعد عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر لاعبي العالمي بمنحهم مكافآت تصل إلى 660 ألف ريال في حال نجحوا في الفوز على الهلال، ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والنصر يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، ليُواجه فريق أوراوا الياباني في مباراتي الذهاب والإياب بشهر نوفمبر المقبل.