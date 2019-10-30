الأمير محمد بن سلمان يبحث أوجه التعاون مع رئيس النيجر

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، فخامة رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي.

فيما حضر من جانب النيجر معالي ديوان رئاسة الجمهورية محمدو احمودو، ومعالي وزيرة التخطيط عائشة بولاما كاني، ومعالي وزير الصناعة مالم زنيدو اميرو، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة أبوبكر دان سوكوتو.