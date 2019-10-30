الأمير محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء بوركينافاسو

الأمير محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء بوركينافاسو

2019/10/30
الساعة 9:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو السيد كريستوف جوزيف ماري دابيري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي.
فيما حضر من جانب بوركينافاسو معالي وزير التجارة والصناعة والصناعات الحرفية هارونا كابوري، وسفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة مانسا اونتانا وعدد من المسؤولين.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الأمير محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء بوركينافاسو
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان فرنانديز بمناسبة فوزه بالرئاسة الأرجنتينية
    •
  • محمد بن سلمان ومودي يوقعان اتفاق إنشاء مجلس الشراكة السعودي الهندي
    •
  • 6 لقاءات للأمير محمد بن سلمان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :