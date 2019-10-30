الأهلي .. والفوز العاشر ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يلعب الأهلي ضد الاتحاد على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد الاتحاد:

ولعب الأهلي ضد الاتحاد 22 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من الفوز في 6 مباريات، وانتهت 7 مواجهات لفريق الأهلي ضد الاتحاد بالتعادل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تسجيل 35 هدفًا خلال مباريات الأهلي ضد الاتحاد السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن لاعبو العميد من تسجيل 24 هدفًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.