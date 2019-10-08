الإرياني: جهود المملكة لاستعادة اليمن تواجهها فوضى وتخريب إيران

الإرياني: جهود المملكة لاستعادة اليمن تواجهها فوضى وتخريب إيران

2019/10/08
الساعة 11:45 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة لإسناد اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية، ورعاية حوار جدة لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في محافظة عدن، تأكيد إضافي وبرهان عملي على الدور البناء الذي تلعبه لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وتابع الإرياني: في المقابل يدير نظام إيران مشروع الفوضى والتخريب في اليمن عبر رعاية مخطط الانقلاب الذي نفذته الميليشيا الحوثية ودعم الجماعات الإرهابية وتحويل اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي ومنصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن واستقرار دول المنطقة وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف: نعتز ونثمن قيادة وحكومة وشعبًا لأشقائنا في المملكة مواقفهم الداعمة لبلادنا، والتي ستظل علامة فارقة في العلاقة بين البلدين وستدون في أنصع صفحات التاريخ، ونؤكد لأشقائنا أن اليمنيين سيتذكرون تلك المواقف الأخوية النبيلة، ولن ينسوا من ناصرهم وساندهم في محنتهم التي خلفها الانقلاب.


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