الإسكان: أتحنا الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها توفر منتجات في برنامج سكني؛ كالأرض منحة مجانية ووحدات سكنية (فلل وشقق) بتصاميم معاصرة وبنماذج متعددة، مواكبةً لرغبات المستفيدين.

وأضافت الإسكان ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه تمت إتاحة الحرية التامة للمتقدم لاختيار مسكنه ولذا تم إطلاق مبادرة الشراء من السوق وأيضًا البناء الذاتي لمن يملك أرضًا باسمه، ويمكن تحديد الرغبة بناء على ذلك.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.