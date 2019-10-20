الإصابات تضرب قائمة الريال قبل مباراة غلطة سراي

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق لمباراة الريال ضد غلطة سراي التي ستُقام، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة المرينغي العديد من الغيابات، أبرزها الكرواتي لوكا مودريتش، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، ناتشو وماركو أسينسيو، بسبب الإصابة، وماريانو دياز بقرار فني، فيما تواجد الألماني توني كروس بعد تعافيه من إصابته.

وقبل مباراة الريال ضد غلطة سراي المقبلة، يتذيل المرينغي ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة، بعد هزيمته بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما.

وضمت قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد غلطة سراي 21 لاعبًا، وهم؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

كما تواجد في قائمة الريال كل من؛ توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، إيسكو، إيدين هازارد، كريم بنزيمة، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.