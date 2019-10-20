الإطاحة بلص الرياض.. نفذ 13 جريمة سرقة بـ 192 ألف ريال

الإطاحة بلص الرياض.. نفذ 13 جريمة سرقة بـ 192 ألف ريال

2019/10/20
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم ارتكب جرائمَ عدَّة من سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من مخالفي أنظمة الإقامة، من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192.000 ريال, فجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي إلى سواء السبيل.


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