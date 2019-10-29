الإعلان عن حكام الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء بـ5 مباريات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة القادسية والثقبة، ثم يلعب الباطن مع نجران، ويستضيف فريق الطائي نظيره جدة، ويواجه حطين فريق الشعلة، ويحل الجيل ضيفًا على نادي أُحد.

حكام الجولة الـ11

ويُدير مباراة القادسية والثقبة، خالد الطريس، ويُعاونه فيصل القحطاني وسعيد الشبرمي، وسيكون إبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الباطن ونجران، فيصل البلوي، ويُساعده عيسى خيبري وناصر الفايدي، والحكم الرابع أحمد البركاتي.

وسيقود الحكم محمد السماعيل مباراة الطائي وجدة، ويُساعده عمر الجمل ومؤيد المسجن، وفريح الجلعود حكم رابع، ويُدير سلطان الحربي مواجهة حطين والشعلة، ويُعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع عبدالصمد بكري.

ومن المُقرر أن يُدير رائد الزهراني مباراة أُحد والجيل، ويُعاونه هشام الرفاعي وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري، فيما يقود محمد الهويش، لقاء النهضة والمجزل، ويُساعده ياسر السلطان وخلف زيد، وعبدالله زربان حكم رابع.

وعُين حسين أبو شاهين حكمًا لمباراة النجوم والتقدم، ويُساعده محمد العبكري وعبدالله آل عجيم، ومحمد الدقاش حكم رابع، ويُدير توكي الخضير لقاء الكوكب والعين، ويُعاونه سعد السبيعي وعلي كريري، وسامي الجريس حكم رابع.

وسيكون شكري الحنفوش حكمًا لمباراة الجبلين والبكيرية، ويُساعده محمد الشهري ومحمد الوحيمر، ومشاري عسيري حكم رابع، فيما يقود ماجد الشمراني لقاء الأنصار والخليج، ويُساعده إبراهيم الدخيل ومحمد العرمطي، وخالد السناني حكم رابع.