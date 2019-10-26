الاستئناف تؤيد حكم مساهمة ربوع مكة وتثبت حق 2700 مساهم

المواطن - الرياض

أيدت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض، بشأن مساهمة “ربوع مكة” الواقعة بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة والبالغ مساحتها 3.6 ملايين متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.

ويعيد هذا الحكم باقي حقوق المساهمين في الأرض والبالغ عددهم ما يقارب الـ2700 مساهم، إذ تعد “ربوع مكة” من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عامًا.

يشار إلى أن أرض مساهمة ربوع مكة كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت في عام 2013م، بتصفية مساهمة “ربوع مكة” بقيمة 1.4 مليار ريال.

يذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي؛ يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفيًا منذ زمن أو فقد عددًا من الوثائق المهمة في تلك القضايا.