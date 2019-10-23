البطريرك يتضامن مع الانتفاضة اللبنانية.. وبري يحذر من الفراغ السياسي

المواطن - متابعة

شهدت المظاهرات اللبنانية المتواصلة في يومها السابع تطورات مثيرة حيث أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي التضامن مع الانتفاضة الشعبية فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الفراغ السياسي.

وأعرب البطريرك الماروني، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه “لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة” حسب قوله.

من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن:” البلد لا يحتمل أن يبقى معلقًا ونخشى من حصول فراغ سياسي”.

وطالب بري بأن يتم التعامل مع لبنان كدائرة انتخابية واحدة بعيدًا عن المحاصصة والطائفية.