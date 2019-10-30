التعويض ومصالحة الجماهير عنوان الجولة التاسعة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء والاتفاق التي تُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فستكون بين الجريحين الأهلي والاتحاد، حيث يسعى كل منهما إلى التعويض بعد فقدان النقاط الثلاث في الجولة الثامنة.

وكان الأهلي خسر من الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، بينما خسر الاتحاد من نادي أبها بثنائية مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

وينطبق الأمر ذاته على الهلال الذي يُواجه نادي الفتح غدًا الخميس، ويأمل الهلال في الفوز ومصالحة جماهيره بعد خسارة ديربي الرياض ضد النصر يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1.

وأبدى الجمهور الهلالي قلقه الشديد من الأخطاء الدفاعية لفريقه، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في لقائي الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، يُقدم النجم البرازيلي كارلوس إدواردو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واقترب إدواردو من تسجيل هدفه الـ50 في الدوري السعودي للمحترفين، في حالة إحراز هدف خلال مباراة الهلال والفتح المقبلة، حيث رفع اللاعب البرازيلي عدد أهدافه إلى 49، بعدما هز شباك النصر في المباراة الماضية.

ويتصدر البرازيلي إدواردو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 أهداف، ويطمح لمواصلة التألق وهز الشباك، أملًا في حصد لقب الهداف هذا الموسم.