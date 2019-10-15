الجزائية تنذر الحربي بالحكم الغيابي وفقًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب

المواطن - واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – الدائرة الثلاثية الأولى – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي – سعودي الجنسية – , بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) ، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض , مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1441 , ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.