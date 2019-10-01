الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي الحديدة

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي الحديدة

2019/10/01
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قوات الجيش اليمني - أرشيفية
المواطن - واس

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح موقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني رصدت الليلة الماضية، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي، وأفشلت كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح.
وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية.


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