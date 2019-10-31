الديربي يتزين بثنائية #الأهلي في دوري محمد بن سلمان

الديربي يتزين بثنائية #الأهلي في دوري محمد بن سلمان

2019/10/31
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق الأهلي من الفوز على الاتحاد في ديربي جدة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد بتقدم الراقي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الاتحاد الفارق عبر اللاعب زياد الصحفي من ضربة رأسية في الدقيقة الحادية والسبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الـ12.


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