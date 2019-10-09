الراجحي: التوزيع الديموغرافي للمملكة قوة غير عادية علينا استثمارها

المواطن - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي.

وأضاف الراجحي خلال رعايته لافتتاح منتدى الحوار الاجتماعي العاشر، صباح اليوم الأربعاء، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة.

وتابع وزير العمل أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ مما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم.

ورأى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الاقتصادية الرئيسية، وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين استثمارها.