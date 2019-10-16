الشهري: جميع مباريات الهلال المقبلة نهائيات
مشددًا على جاهزية الفريق لمباراة ضمك

الشهري: جميع مباريات الهلال المقبلة نهائيات

2019/10/16
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صالح الشهري على أهمية جميع المباريات المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الشهري عن استئناف الدوري قائلًا: “استعدينا جيدًا خلال فترة التوقف الدولي، وجميع لاعبي الهلال على أتم الاستعداد لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد ضمك قائلًا: “تعاهدنا كلاعبين على خوض المباريات وكأنها نهائيات لمواصلة تحقيق الانتصارات”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تصريحاته قائلًا: “جاهزون لخوض المباراة القادمة أمام ضمك وهدفنا حصد الثلاث نقاط”.


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