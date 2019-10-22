الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب

الطاقة الذرية تعلن بدء تشغيل بنك اليورانيوم منخفض التخصيب

2019/10/22
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

بدأ بنك اليورانيوم منخفض التخصيب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مرحلة تشغيله بعد تسلم الوكالة لأول شحنة يورانيوم منخفض التخصيب وصلت إلى مقر المنشأة المخصصة التابعة للوكالة في كازاخستان لضمان توفير وقود تشغيل المفاعلات النووية إلى الدول الأعضاء.
وفي بيان، صدر عن مقر الوكالة في العاصمة فيينا، قال مدير عام هيئة الطاقة الذرية بالوكالة كورنيل فيروتا “مع وصول أول شحنة أصبح البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب قيد التشغيل “، عادًا أن “البنك الدولي لليورانيوم منخفض التخصيب هو أحد أكثر المشاريع طموحًا وتحديًا منذ تأسيس الوكالة في عام 1957 “.
مما يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر في ديسمبر 2010 إنشاء بنك الوكالة لليورانيوم منخفض التخصيب كضمان لآلية توريد الوقود النووي إلى الدول الأعضاء، عن طريق توفير 90 طنًا من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يعد المكون الأساسي لتصنيع الوقود النووي.


هل قرأت هذا ؟
  • أمريكا: عدم امتثال إيران لتحقيقات الطاقة الذرية يثير شكوكًا خطيرة
    •
  • 4 مرشحين على منصب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية
    •
  • الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة
    •
  • الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز حدود الخطة المشتركة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم