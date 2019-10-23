العبدلي يكشف أوراق #الاتحاد لمواجهة الوصل الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني محمد العبدلي تشكيلة نادي الاتحاد لمواجهة نادي الوصل الإماراتي في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حمدان الشمراني، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، إيمليانو فيتشيو، عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم: ألكسندر بريجوفيتش.

وتواجد في قائمة الاحتياط كل من” عبدالرحمن العبود، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني، عبدالمحسن فلاتة، منصور الحربي، عساف القرني، خالد السميري.

وستُقام مباراة الاتحاد والوصل على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوصل هي المباراة الأولى للمدرب الوطني محمد العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم السبت الماضي بعد الخسارة من الوحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والوصل في جدة في الرابع من نوفمبر المقبل ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من البطولة العربية.