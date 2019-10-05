العرفج يوجه رسالة للموظف: كن سعيدًا ولا تشكُ

العرفج يوجه رسالة للموظف: كن سعيدًا ولا تشكُ

2019/10/05
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه عامل المعرفة، أحمد العرفج، رسالة إلى العاملين والموظفين الذين يشكون من مهامهم والعمل.

وقال العرفج خلال حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن الدوام (الوظيفة) يعطي قيمة ومالًا وهيبة وعزة نفس، موضحًا أن البعض يتذمر من عمله على الرغم من أن هناك أكثر من مليون شخص عاطل في المملكة.

وضرب العرفج مثلًا بما قاله الكاتب المصري الكبير عباس العقاد: “إن تشتكِ من العمل خير من أن تشتكي من الفراغ”، متابعًا أنه لهذا يجب أن يحمد الشخص العامل الله تعالى على هذه النعمة، كما يجب التفاؤل وليس الشكوى والحزن.


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