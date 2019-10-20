المسحل مشيدًا بلاعبي الأخضر: قدموا مستوى مميزًا بالتصفيات

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بعثة أخضر الصالات في اتصال هاتفي، بعد إنجازهم المميز بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات قد نجح في التأهل إلى كأس آسيا 2020 في تركمانستان، بعد تعادله ضد نظيره العماني بنتيجة 4/4 في الجولة الأخيرة من تصفيات غرب القارة.

وأشاد المسحل بالدعم والاهتمام الكبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تأهل المنتخب الوطني وتسجيل منجز جديد لكرة القدم السعودية.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “قدم لاعبو المنتخب الوطني خلال التصفيات مستويات فنية مميزة، وهذا دليل العمل المميز الذي قدمه الجهازان الإداري والفني خلال المرحلة الماضية”.

وأشار المسحل إلى أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي سيُقدم الدعم الكامل لمنتخب كرة قدم الصالات، من أجل الظهور المميز خلال النهائيات الآسيوية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل.

وجاء تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه باستثناء مشاركته السابقة عام 2016 في أوزباكستان التي جاءت بديلًا عن منتخب الكويت بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي في الكويت.