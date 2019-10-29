المعهد العالي للتقنيات الورقية بجدة يفتح باب القبول لحملة الثانوية

المواطن - جدة

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية عن فتح باب القبول في التدريب المبتدئ بالتوظيف في التخصصات التقنية و بدعم من شركة سابك، لحملة الثانوية العامة، وفق التفاصيل التالية :

– شروط القبول في المعهد :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية (تخصص علمي أو إداري أو صناعي) وبنسبة لا تقل عن 70٪.

الحد الأقصى للعمر إلا يزيد عن 30 سنة.

اجتياز المتقدم لاختبار القبول، المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

أن يكون المتقدم متفرغاً كلياً للتدريب بالمعهد.

المعهد له الحق في تغيير أو وضع أي شرط جديد.

يتمتع المتدرب المسجل في المعهد بمزايا متعددة أثناء التدريب وبعد التخرج:

المزايا أثناء التدريب:

– المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة، وذلك من خلال توقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الموظفة.

– شمول المتدربين بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد.

– التأمين الطبي (للمتدرب فقط) يبدأ في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد.

– يستلم المتدرب راتب شهري (3000 ريال) خلال فترة التدريب.

– توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية والزي الرسمي).

المزايا بعد التخرج:

– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– إتقان الخريج اللغة الإنجليزية.

– العمل في مقر الشركة الموظفة.

– راتب شهري و مزايا حسب سياسة الشركة الموظفة (تشمل التأمين الطبي).

– توفر الشركات الموظفة مسار وظيفي من خلال برنامج تدريبي داخلي وخارجي للمتدربين بعد التخرج.

– للتسجيل من خلا الرابط التالي ( هنا ) أو التقديم بشكل مباشر في مقر المعهد ( جدة – شارع التلفزيون – بجوار كلية الاتصالات ) .

– رابط الموقع الإلكتروني للمعهد ( هنا ) .