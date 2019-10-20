“المهندسين” تحفز الشركات بمنح الاعتماد المهني لموظفيها

المواطن - واس

أنجزت الهيئة السعودية للمهندسين الاعتماد المهني والعضوية لمهندسي شركة بيتروكيماويات سعودية دفعة واحدة، ضمن خدماتها الرقمية المتكاملة لخدمة المهندسين على منصاتها الإلكترونية.وفي إطار مساعيها لتسهيل الحصول على الاعتماد المهني للمهندسين كافة وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة الهندسية وتطوير المهنة والحفاظ عليها من الدخلاء، يأتي ذلك تنفيذا من الهيئة للمرسوم الملكي رقـم م/36 الذي أرسى أسس ومعايير مزاولة المهن الهندسية وتطويرها، والعمل باللائحة التنفيذية لنظام المزاولة الملزم للمهندسين كافة العاملين في المملكة بالتسجيل المهني في الهيئة. وتقدم الهيئة تسهيلاتها المحفزة للشركات في الحصول على الاعتماد والعضوية المهنية لموظفيها، حيث اتجه الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري إلى مدينة الجبيل للمشاركة باحتفال الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بمناسبة حصول موظفيها على الاعتماد المهني وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين البالغ عددهم 87 مهندساً الذين يتولون أدواراً ومراكز مهمة في أكبر مجمع ميثانول بالعالم.

وشهد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين احتفاء الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بالاعتماد الهندسي لموظفيها كافة ، حيث أشاد الأمين العام للهيئة بمبادرة الشركة وجهود رئيسها التنفيذي المهندس بكر علي فلاتة،مرحباً بانضمام مهندسي “الرازي” إلى كوكبة الكوادر الهندسية أعضاء الهيئة، مثمنأ التزامهم باللوائح المهنية والأنظمة الهندسية.

وأكد الشمري أن المعتمد مهنياً يمكنه الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة المتمثلة في تقديم دورات تدريبية، وبرامج تأهيلية، وحضور مؤتمرات وندوات دولية ومحلية، وغيرها من خصومات السفر وحجوزات الفنادق، والاتصالات، وتأمين المركبات.

وأوضح الشمري أن نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية يمنع مزاولة أي عمل هندسي من دون اعتماد مهني، محذراً من تشغيل غير المعتمد مهنياً لما يترتب عليه من عقوبات بالسجن والغرامة، كما أن ذلك يأتي بهدف حماية العمل الهندسي من الدخلاء والمخالفين.

وأهاب الشمري بالشركات الهندسية إلى المسارعة في اعتماد مهندسيها مهنياً لدى الهيئة للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها،لافتاً النظر إلى أن الخدمات والمنصات الرقمية للهيئة تتكفل بإنجاز الاعتماد من دون الحضور إلى مقر الهيئة، وذلك ضمن التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها للقطاع.