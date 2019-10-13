“المواطن” توثق بالصور.. انطلاق منتدى صناعة الترفيه بحضور 60 جهة دولية

المواطن - تصوير : خالد الحمودي

انطلق اليوم المنتدى العالمي لصناعة الترفيه في المملكة والذي يمتد على مدى يومين بحضور أكثر من 60 جهة دولية ومشاركة العديد من الخبراء المحليين والعالميين.

ويسعى المنتدى إلى دعم وتحفيز صناعة الترفيه، من خلال مبادرة الهيئة العامة للترفيه والتي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ ضمن موسم الرياض والرامية إلى تطوير صناعة الترفيه بالمملكة، وتعزيز ثقافة البهجة، وخلق فرص استثمارية، وكذلك بناء مجتمع حيوي نابض بالحياة، يزخر بكافة الخيارات الترفيهية، بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030.

ويجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل، مما يخلق فرصًا استثمارية استثنائية عبر مشاركات واسعة لنخبة الشركات العالمية المعنية بصناعة الترفيه، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناع البهجة.