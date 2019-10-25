الموافقة على تشغيل شبكة نقل عام بالحافلات والبداية بهذه المحافظات

المواطن - الرياض

نشرت جريدة أم القرى قرار موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكة نقل عام بالحافلات والبداية في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.

وجاء في نص القرار الذي نشرته أم القرى:

قرار رقم (125) وتاريخ 9/ 2/ 1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18050 وتاريخ 4/ 4/ 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 08775/ 40/ 001 وتاريخ 14/ 3/ 1440هـ، في شأن طلب الموافقة على اعتماد خدمة نقل عام بالحافلات داخل مدن المملكة إلى حين قيام مشاريع النقل العام.

وبعد الاطلاع على المحضـر رقم (1529) وتاريخ 20/ 8/ 1440هـ، والمذكرة رقم (2012) وتاريخ 20/ 11/ 1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علـى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30/ 58 /40/ د) وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 26/ 1/ 1441هـ.

يقرر الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مـدن المملكـة ومحافظاتها، مع مراعاة ما يأتي:

1/ أن يكون التطبيق ابتداءً على كل من حاضرة جازان (جازان، وصبيا، وأبو عريش)، ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الطائف.

2/ قيام معالي وزير المالية ومعالي وزير النقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل تلك الشبكات.

3/ قيام الهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل تلك الشبكات. وعلى الأمانات والبلديات المعنية، كل فيما يخُصُّه، الالتزام بتنفيذها، وتقوم الهيئة العامة للنقل بمراقبة الالتزام بالتنفيذ.

رئيس مجلس الوزراء