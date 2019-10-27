النصر ينتظر هدية ملعب الجامعة لإنهاء معاناة 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أن يتلقى الهدية الكبرى من ملعب جامعة الملك سعود وذلك عند مواجهة نادي الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر إلى تحقيق الانتصار الأول على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال للمرة الأولى منذ 4 أعوام، خاصة أن النصر لم يتمكن من الفوز على ملعب الهلال منذ عام 2015.

وكان آخر فوز نصراوي على ملعب الهلال في العاشر من مايو من عام 2015 ووقتها أحرز الهدف المهاجم السابق للنصر محمد السهلاوي ضمن لقاء الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى، سيلتقي المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، بنظيره الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال حيث يملك الأول ذكرى جيدة تؤهله للفوز على أزرق العاصمة في ديربي الرياض اليوم.

وسبق للمدرب روي فيتوريا عندما كان مدربًا لبنفيكا البرتغالي، مواجهة لوشيسكو الذي كان يعمل وقتها مدربًا لنادي باوك اليوناني في التصفيات المؤهلة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقابل روي فيتوريا مع لوشيسكو مرتين، حيث فاز فيتوريا في لقاء وتعادل في اللقاء الثاني.

وكانت المباراة الأولى بين باوك وبنفيكا وقتها انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي المباراة الثانية فاز بنفيكا برباعية مقابل هدف، ليصعد فريق روي فيتوريا لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.