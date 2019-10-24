النوفل: خالد الدبل أشجع رئيس نادٍ الآن

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي الرياضي طارق النوفل برئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل بعد استمرار خالد العطوي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال طارق النوفل: “جلسة المصارحة والمكاشفة التي قام بها رئيس الاتفاق بشأن الإخفاقات الأخيرة مهمة وكانت قاسية وطريقة خالد الدبل كان لها وقع إيجابي سواء للاعبين أو المدرب”.

وتابع النوفل تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “خالد الدبل أشجع رئيس نادٍ الآن لأنه أعطى الفرصة للمدرب الوطني خالد العطوي ووثق به”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الفوز على العدالة في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد سجله فيليب كيش.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.