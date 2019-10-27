المواطن - محمد سمعه

دائمًا ما يكون فريق الهلال وجه الخير على المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، وذلك عندما يتواجه الهلال والنصر في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع عودة حمدالله للمشاركة في التشكيل الأساسي للنصر أمام الهلال بعد أن تعافى من كدمة تعرض لها يوم الخميس الماضي.

ويُعد الهلال وجه الخير على حمدالله، حيث سجل اللاعب المغربي في شباك أزرق العاصمة هدفًا أمام الزعيم في لقاء الدور الأول من الدوري بالموسم الماضي، وكان قبل لقاء الهلال سجل هدفين في الدوري ليُتوج بعد ذلك بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية موسم 2018-2019.

وأيضًا في الموسم الجاري تكرر الأمر ذاته، حيث سجل حمدالله قبل مواجهة الهلال هدفين في الدوري، ويتطلع المهاجم المغربي اليوم إلى إحراز هدف في شباك الهلال للمضي قدمًا نحو التتويج بلقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان حمدالله سجل هدفًا للنصر في شباك الهلال في لقاء الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي، في مباراة انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

من ناحية أخرى، أظهر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر رد فعله، وذلك بعد إعلان شركة صلة سحب التذاكر التي تم بيعها لجماهير الهلال بالخطأ قبل لقاء الديربي اليوم الأحد بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب صفوان السويكت تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تابعنا باهتمام الخلل في توزيع التذاكر منذ بدايته، وحصلنا على حقنا بالكامل وهو ٣٠% من سعة الملعب، أشكر هيئة الرياضة والرابطة على سرعة دعمهما، كما أشكر الإخوة في صلة الأخ هشام اللحيدان وعلاء عبد الربه وعبدالله الضويحي، وشكري لأخي عبدالرحمن الحلافي على جهدهم المبذول لحل الأزمة.

وأضاف السويكت: أشكر جمهور الشمس الاستثنائي على الدعم اللامحدود للكيان، وتقديرًا لوقفتهم الصادقة ستوزع التذاكر المستردة من شركة صلة مجانًا في متجر النادي عند الساعة الثانية ظهرًا، فلنا الانتصار والتوفيق والبطولات بإذن الله تعالى.