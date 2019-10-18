الوحدة يُهدد سييرا على غرار مدرب الأهلي السابق

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة الوحدة، الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد، حيث من المنتظر خلال الساعات المقبلة معرفة مصير سييرا سواء بالإقالة أو بالإبقاء عليه في حال الفوز.

جدير بالذكر أن الوحدة كان تسبب قبل شهر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام فرسان مكة 2-1 في الدوري.

وربما يتسبب الوحدة أيضًا في إقالة سييرا في حال فاز على الاتحاد في لقائهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الوحدة تفوق على قطبي جدة بصورة قوية في الموسم الجاري.

ويمر المدرب سييرا بفترة سيئة مع الاتحاد، حيث قدم الفريق الأول لكرة القدم نتائج سلبية كان آخرها الخسارة من الحزم في دوري المحترفين، والخسارة كذلك من نادي الهلال مرتين خلال 4 أيام في دوري أبطال آسيا وفي دوري المحترفين.

ومن المقرر انطلاق مباراة الوحدة والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويُحاول مجلس إدارة نادي الاتحاد أن يكون هادئًا في اختيار الوقت المناسب لإقالة المدرب لويس سييرا، وذلك تجنبًا لتعرض الفريق للتدهور كما حدث في الموسم الماضي بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب العميد بعد مرور جولتين فقط من بطولة الدوري.

ودخل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد في حال تمت إقالة سييرا.