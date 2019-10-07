اليوفي يُمارس هوايته المفضلة وإنتر ضحيته الجديدة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة اليوفي ضد إنتر أمس الأحد بفوز يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020.

ونجح المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في قيادة اليوفي ضد إنتر للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، واستعادة صدارة الدوري الإيطالي بعدما كانت في أيدي نادي إنتر ميلان خلال الجولات الست السابقة.

ومارس اليوفي ضد إنتر هوايته المعتادة بالعودة لصدارة الدوري الإيطالي، خاصة أن اليوفي يخطط للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي لكن السيدة العجوز قد تجد صعوبة في المنافسة على اللقب في ظل قوة المنافسة مع نادي إنتر ميلان.

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في افتتاح النتيجة لفريق اليوفي ضد إنتر في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وقاتل نادي إنتر ميلان خلال مباراة اليوفي ضد إنتر وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب لاوتارو مارتينيز من إحراز هدف التعادل للإنتر عند حلول الدقيقة الـ18 من ركلة جزاء.

وكان يوفنتوس قريبًا من إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد إنتر، حيث تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثاني لليوفي، لكن تقنية الـVAR قامت بإلغاء الهدف.

وانتهى الشوط الأول من لقاء اليوفي ضد إنتر بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة اليوفي ضد إنتر كثف نادي يوفنتوس من محاولاته الهجومية حتى تمكن الأرجنتيني جونزالو هيجواين من إحراز الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة الثمانين.

وأصبح رصيد يوفنتوس بعد الفوز في لقاء اليوفي ضد إنتر 19 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 18 نقطة في المركز الثاني.

وقبل لقاء اليوفي ضد إنتر، كان يوفنتوس فاز على باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، بينما خسر إنتر ميلان من نادي برشلونة الإسباني.