“انبسطوا وانسوا اللي راح” .. شعار #الهلال بعد الرباعية المفاجئة

المواطن - محمد سمعه

نجح الهلال في التأهل بصعوبة إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة المفاجئة من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال استفاد من فوزه ذهابًا في قطر برباعية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور النهائي بنتيجة 6- 5 من مجموع المباراتين.

وعلّق نجوم الهلال على التأهل الصعب لنهائي أبطال آسيا حيث قال محمد الشلهوب عبر حسابه في تويتر: ألف مبروك، الحمد لله افرحوا وانبسطوا وانسوا اللي راح.

أما اللاعب ياسر الشهراني فقال: مبروك يا زعماء على الفوز والتأهل للنهائي، دعمكم كان ولا يزال أكبر محفز لنا.

وقال النجم عبدالله عطيف بعد خسارة الهلال: الحمد لله على التأهل أعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل.

وفي السياق ذاته قال عبدالله الحافظ مدافع الهلال: رغم ظروف اللقاء كنا نريد التأهل، وهذا لا يُبرر النتيجة، المباراة بمثابة درس ونعدكم بتفاديه في المباريات المقبلة.

وسيواجه نادي الهلال فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نجاح كل منهما في العبور للدور النهائي على حساب ناديي السد القطري وجوانجزو إيفرجراند الصيني على الترتيب.

وستكون مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت 9 نوفمبر المقبل.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق أوراوا على جوانجزو بثنائية دون رد في اليابان، بينما انتهت مباراة العودة اليوم الأربعاء بفوز فريق أوراوا بهدف دون رد سجله اللاعب شينزو كوركي في الدقيقة الخمسين من عمر مباراة جوانجزو إيفرجراند.