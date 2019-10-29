انفجار جسم مجهول يبتر يد طفل ويصيب آخر بجدة

المواطن - جدة

باشرت الأجهزة الأمنية في جدة صباح اليوم، حادثة انفجار جسم مجهول في طفلين من الجنسية التشادية يبلغان من العمر 12 و 14 عاماً أصيبا إصابات شديدة جراء الانفجار.

وكان مركز البلاغات الموحد 911 قد تلقى بلاغًا من مواطن أكد فيه تعرُّض طفلين لإصابات بليغة جراء انفجار جسم مجهول ولم يتسنَّ التأكد من نوعيته.

وعلى الفور، باشرت دوريات الأمن وفرق الهلال الأحمر الموقع وتم تطويقه في كيلو 14 بجوار أحد مراكز التموين، وبوصول الفرق المختصة عثر على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا تعرض لبتر في يده وإصابات أخرى بليغة، فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 12 عاماً بإصابات متفرقة وتم نقل الطفلين إلى مستشفى الحرس الوطني.

الأجهزة الأمنية المختصة تعاملت مع الحادثة وتم الاستعانة بخبراء من الأدلة الجنائية وشعبة الأسلحة والمتفجرات للتأكد من نوعية المادة المتفجرة وكيفية العثور عليها.