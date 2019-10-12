باكستان تكذب تقارير أجنبية : المملكة لم تطلب منا الوساطة مع إيران

المواطن - الرياض

نفت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية زعمت فيها أن حكومة المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل خطاباً ورسالة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار .

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن ليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة ولم ترسل المملكة مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وأشارت إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة