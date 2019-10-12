باكستان تكذب تقارير أجنبية : المملكة لم تطلب منا الوساطة مع إيران

باكستان تكذب تقارير أجنبية : المملكة لم تطلب منا الوساطة مع إيران

2019/10/12
الساعة 4:55 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض
نفت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم تقارير نشرتها وسائل إعلام أجنبية زعمت فيها أن حكومة المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل خطاباً ورسالة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار .
وأوضحت الخارجية الباكستانية أن ليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة ولم ترسل المملكة مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.
وأشارت إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوار  بين المملكة العربية السعودية وإيران تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة


هل قرأت هذا ؟
  • المقدشي يثمن دور المملكة في إفشال المساعي الحوثية الإيرانية لتخريب المنطقة
    •
  • العميد الشهري: عاصفة الحزم كانت ضرورة ونحن الأفضل ولا نسير خلف أحد
    •
  • موسكو تستدعي السفير الإيراني بعد اعتقال طهران صحفية روسية
    •
  • خالد بن سلمان: آن الأوان للوقوف صفًا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم