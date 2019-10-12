بموافقة الملك سلمان .. تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين

المواطن - مكة المكرمة

صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظ الله-، بتعين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين، وذلك امتداداً لما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من كريم عناية ومزيد رعاية وفائق اهتمام من المقام الكريم -أيده الله-.

حيث تم تعين كل من:

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيباً للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيباً للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ أحمد طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إماماً للمسجد الحرام.

فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا إماماً للمسجد النبوي.

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إماماً للمسجد النبوي.

ومن جانبه رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وافر الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة الكريمة، مبيناً أن ذلك مما يدل على عنايته -حفظه الله- بالإمامة في الحرمين الشريفين واختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة فيهما وهو مأثرة من مآثره -حفظه الله-، وجعل ذلك في موازين حسناته ورفع لدرجاته، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وبارك في عمره وعمله.