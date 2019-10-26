بدء التقديم على وظائف الأمن العام عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية في الأمن العام على رتبة “جندي” للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد.

وكانت الإدارة أعلنت في وقت سابق أن التقديم على وظائف الأمن العام سوف يمتد من العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 3/ 3/ 1441هـ.

شروط وظائف الأمن العام:

واشترطت الإدارة في المتقدمين على وظائف الأمن العام ضرورة توفر الشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن وظائف الأمن العام من خلال زيارة بوابة أبشر التوظيف على الرابط التالي (هنا)