بغلف يدعم #النصر بـ660 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًّا يُقدر بـ600 ألف ريال.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب من عبدالعزيز بغلف تجاه العالمي.

وكان بغلف قد وعد لاعبي العالمي بتقديم مكافأة في حالة الفوز في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح بالفعل النصر في حسمه لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.