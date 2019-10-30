بمناسبة الديربي .. نجوم ارتدوا قميصي الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تملك مباريات الأهلي والاتحاد باعًا طويلًا من التاريخ والإثارة، كما كشفت النقاب عن العديد من النجوم الذين تألقوا بقميص الفريقين بمناسبة ديربي جدة غدًا ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق للعديد من النجوم ارتداء قميصي الأهلي والاتحاد وهم” خالد مسعد، محمد الخليوي، إبراهيم هزازي، أحمد العوفي، خالد قهوجي، سعيد غراب، إبراهيم السويد، عبدالفتاح عسيري، إبراهيم عشماوي”.

ويسعى الأهلي والاتحاد إلى التعويض بعد فقدان النقاط الثلاث في الجولة الثامنة، حيث خسر الأهلي من الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، بينما خسر الاتحاد من نادي أبها بثنائية مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستنقل قناتا KSA SPORTS 1 HD و KSA SPORTS HD 2 مباراة الأهلي والاتحاد.

من ناحية أخرى، كشف الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، كواليس اجتماع المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل مع لاعبي الفريق الأول بعد المران الجماعي يوم الاثنين.

وأوضح الشمراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ابن مشعل اجتمع بلاعبي الأهلي الاثنين، ووجه اللوم لهم دون استثناء نتيجة لما حدث في مباراة الحزم، والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أن الأمير منصور بن مشعل طالب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة تصحيح ما حدث، مؤكدًا أن الطموح أكبر مما يقدم منهم، وشدد على أن الراقي هدفه البطولات ولا لغير البطولات.

وفي سياق آخر، أبدى مدافع الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا استياءه من حكم مباراة الاتحاد وأبها ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

ونشر المدافع المغربي دا كوستا عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، صور ومقطع فيديو وهو يتعرض للدفع داخل منطقة الجزاء في مباراة الاتحاد وأبها الأخيرة، وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

وعلق دا كوستا باللغة الإنجليزية قائلًا: “كيف لا يمكن رؤية ركلة الجزاء؟!”، وقام بنشر مقطع فيديو آخر من مباراة الاتحاد وأبها أيضًا، ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح زميله عبدالعزيز البيشي، بعد عودته إلى تقنية الفيديو.