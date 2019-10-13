المواطن - محمد سمعه

أصبحت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قريبة من التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وسيتولى جروس تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويبدو أن بوادر أزمة في الأهلي قد تحدث في الفترة المقبلة، بعدما بدأ المدرب الوطني صالح المحمدي يشعر بأن آماله في البقاء كمدرب للفريق الأول حتى نهاية الموسم بدأت تتلاشى.

وكانت القنوات الرياضية السعودية قالت في وقت سابق إن إدارة الأهلي تخطط للإبقاء على صالح المحمدي كمدير فني للأهلي حتى نهاية الموسم بسبب النتائج الإيجابية التي حققها مع الراقي في ثلاث جولات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن مع اقتراب إدارة الأهلي من التعاقد مع جروس، شعر صالح المحمدي بغضب كبير قد يؤدي إلى أزمة كبرى تهدد استقرار الفريق الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي طارق النوفل في وقت سابق لـ برنامج الدوري مع وليد: جروس طلب 4 صفقات الأهلي يسابق الزمن لإتمامها منها اثنان محليان والآخران أجانب.

وتابع طارق النوفل: متى انتهت قصة التأشيرة سنجد جروس في جدة لتدريب النادي الأهلي.

وقبل إقالته من تدريب الزمالك، كان جروس نجح في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع الفريق الأبيض بجانب الفوز بلقب السوبر المصري السعودي على حساب نادي الهلال.