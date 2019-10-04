بوتشيتينو: أحتاج للبقاء في توتنهام لمدة خمس سنوات

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه يود البقاء لمدة خمس سنوات مع السبيرز خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء حول نية مجلس إدارة نادي توتنهام إقالة بوتشيتينو بعد الخسارة المذلة من بايرن ميونيخ الألماني 7-2 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوتشيتينو قائلًا: أتمنى البقاء في توتنهام لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب أن نتحد سويًا، خاصة أنني أتقبل النقد عندما لا نفوز، وهذا الأمر لا يحدث فقط في توتنهام ولكن يحدث في جميع أندية العالم.

وقالت صحيفة التليجراف الإنجليزية: إن إدارة توتنهام مقتنعة بالإبقاء على بوتشيتينو؛ كونه الرجل الأنسب لمنصب المدير الفني في السبيرز خلال الفترة الحالية.

ومنذ بداية الموسم قدم توتنهام نتائج مخيبة، حيث نجح فقط في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من أصل سبعة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على يد نادي كولشيستر يونايتد.

ويُدرب بوتشيتينو نادي توتنهام منذ عام 2014 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، كما جدد مؤخرًا عقده مع توتنهام لمدة خمس سنوات مقابل راتب سنوي قدره 8.5 ملايين جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة المرشحين لتدريب نادي Tottenham الإنجليزي في حال رحل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويتنافس جوزيه مورينيو مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي على تدريب نادي Tottenham خلال الفترة المقبلة.