بومبيو ينشر صورة لسفينة النفط الإيرانية تنقل حمولتها قبالة سواحل سوريا

المواطن - الرياض

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط “أدريان داريا 1” لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

جاء ذلك من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط “أدريان داريا 1” بالقرب من السواحل السورية.

وأضاف بومبيو: “هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟”

وكان بومبيو قد اتهم ظريف بالكذب من قبل وقال في لقاء مع برنامج “Face the Nation” على شبكة “سي بي اس نيوزCBS News”: “لا أعلم لماذا ينصت أي أحد لوزير الخارجية الإيراني؟ ليس لديه (ظريف) أي علاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.. لقد كذب لعقود ثم استقال..”.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن الناقلة الإيرانية محور النزاع بين طهران والغرب، سلمت شحنتها بعد رسوها على ساحل البحر المتوسط.