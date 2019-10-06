تتويج الفائزين بكأس السعودية لسباقات الخيل في طوكيو

تتويج الفائزين بكأس السعودية لسباقات الخيل في طوكيو

2019/10/06
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، سلم المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع في طوكيو النسخة الخامسة من كأس المملكة العربية السعودية للفائز بالمركز الأول الفارس إيشيباشي شوو.
وتنافس على النسخة الخامسة من الكأس السعودي الذي احتضنه ميدان سباق الخيل بطوكيو في منطقة فوتشو؛ تسعة متسابقين؛ حيث قطع الفائز بالمركز الأول على ظهر الجواد ساريوس مسافة السباق (1600 متر) في دقيقة و 32 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، وحل الجواد سيلك ريسنق في المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث الجواد أبوسوروتيسمو.
حضر السباق وتسليم الكأس عدد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات اليابانية.


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